Акции компаний Дерипаски обрушились на фоне новых санкций

На фоне новостей о санкциях в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски обрушились акции компаний En+ Group и «Русал», подконтрольных ему. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, акции En+ за час потеряли около 20% — стоимость бумаги упала с 706 руб. на 15.45 мск до 567 руб. на 16.45 мск. Затем акции компании пошли в рост.

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«Русал» потерял около 9% в стоимости. Цена акции снизилась с 33.65 руб. до 31 руб.

6 апреля США ввели санкции против 38 российских бизнесменов и 15 компаний, среди которых глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

«Газета.Ru» следит за реакцией на новые санкции в онлайн-трансляции.