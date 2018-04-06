Новак рассказал об ожиданиях по добыче газа в 2018 году

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что добыча газа в России в 2018 году ожидается на уровне 691,1 млрд кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По газу ориентируемся на результат уровня 2017 года, по крайней мере такие прогнозы дает «Газпром» — уровень добычи по уровню этого года. Хотя все будет зависеть тоже от ситуации с погодными условиями, если будет более теплая осень, соответственно, объемы могут быть ниже по сравнению с ростом к 2016 году. В 2017 году, как вы знаете, у нас был самый высокий уровень за все время — 691,1 миллиардов кубометров добычи природного и попутного газа», — сказал Новак.

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Отмечается, что «Газпром» прогнозировал рост своей добычи газа в 2018 году на 1%, до 476 миллиардов кубометров газа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-марте 2018 года на 6,6%, до 54,4 млрд кубометров.