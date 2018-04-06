Венесуэла прекратила все полеты флагманской авиакомпании Панамы

Власти Венесуэлы приняли решение о прекращении всех полетов в страну панамской авиакомпании Copa Airlines в рамках финансовых и экономических санкций против Панамы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства.

«С 6 апреля 2018 года на срок 90 дней с возможностью пролонгации все полеты Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines) с национальной территории и на нее прекращаются как мера по поддержке венесуэльской финансовой системы», — говорится в сообщении.

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Ранее правительство Панамы заявило об отзыве посла из Венесуэлы и потребовало у властей этой страны отозвать своего дипломатического представителя.

В свою очередь власти Венесуэлы решили приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой.

Copa Airlines — одна из крупнейших авиакомпаний в Латинской Америке и одна из немногих в регионе, кто продолжал летать в Каракас.