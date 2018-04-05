Шохин отрицает существование в России олигархов «нулевых»

Глава РСПП Александр Шохин заявил, что олигархов в понимании начала 2000-х годов в России сейчас нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В старом понимании, начала «нулевых», олигархов нет. Олигархи понимались, что это крупнейшие предприятия, которые влияют на принятие политических решений. Таковых нет», — сказал Шохин.

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Он подчеркнул, что когда говорят о крупных предпринимателях, как олигархах, то это не соответствует исходному понятию.

«Олигархом может быть любая группа — группа товарищей, группа военных. В Латинской Америке это хунтой называют», — отметил Шохин.

Ранее СМИ сообщали, что США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого «кремлевского списка» за якобы вмешательство в выборы американского президента.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России нет олигархов.