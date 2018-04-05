Суд арестовал деньги братьев Магомедовых

Суд арестовал деньги совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые были изъяты у них в ходе обысков. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы.

«Да, мы подтверждаем арест изъятых денег», — заявили в пресс-службе.

Реклама

В пресс-службе не стали уточнять, арестованы ли счета Магомедовых.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что арест совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова никак не повлиял на решение Федеральной антимонопольной службы по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ.

Как заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, «Транснефть» приостановила переговоры с группой «Сумма» о покупке доли в Новороссийском морском торговом порте.

Председатель совета директоров «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, подозреваются в хищениях, растрате и организации преступного сообщества.