МИД КНР: торговая война США расшатывает основы глобальной системы

Глава МИД Китая Ван И заявил, что торговая война, которую начали США, нарушает правила ВТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Китайская и американская экономики глубоко интегрированы… Если США считают, что с помощью протекционизма можно поживиться, то они ошибаются», — сказал Ван И.

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Он подчеркнул, что мировая экономика только встала в русло восстановления и роста мировой торговли.

«Это… ничем не прикрытая экономическая гегемония, серьезное, грубое нарушение правил ВТО. Оно расшатывает основы глобальной торговой системы и, несомненно, нанесет ущерб нормальному развитию мировой экономики, глобальной торговле», — добавил Ван И.

Глава МИД Китая также призвал мировое сообщество противостоять подобным односторонним шагам.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что американская сторона уже давно проиграла торговую войну с Китаем.