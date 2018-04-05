Стало известно, сколько денег нужно российской семье для нормальной жизни

Средней российской семье, которая состоит из трех человек, необходимо 75,9 тыс. руб. в месяц для нормальной жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Как стало известно, каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете в 20-45 тыс. руб. в месяц. В свою очередь более половины семей (66%) заявили, что для «нормальной жизни» им нужно 45-120 тыс. руб.

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Остальные 13% рассказали, что семья из трех человек может «нормально» жить на сумму в среднем более 120 тыс. руб.

«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тысяч 900 рублей», — сообщили в «Ромире».

В опросе «Ромира» приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

Ранее сообщалось, что количество «свободных денег» у россиян в январе и феврале 2018 года, превышает показатель прошлого года.