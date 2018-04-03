В Белоруссии хотят ввести двухнедельный декрет для отцов

Замглавы комиссии нижней палаты белорусского парламента по труду и социальным вопросам Олег Левшунов заявил, что трудовой кодекс Белоруссии планируется дополнить нормой об обязательном для работодателя отцовском декретном отпуске сроком на 14 дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поправки в Трудовой кодекс Беларуси, которые сейчас готовятся к рассмотрению в парламенте в первом чтении, предполагают, что при рождении ребенка и воспитании его в семье наниматель будет обязан при желании отца (отчима) предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы. Продолжительность такого отпуска составит не более 14 календарных дней», — сказал Левшунов.

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Он также добавил, что двухнедельный отпуск будет предоставляться единовременно по письменному заявлению отца, но только в течение шести месяцев с даты рождения ребенка.

На данный момент отец имеет право уйти в декрет до достижения ребенком трехлетнего возраста.