Медведев: необходимо публиковать тарифы УК на жилищные услуги

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разработать механизм публикации тарифов на жилищные услуги управляющих компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить. Например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги в полтора раза дешевле. Тогда можно уже своим задавать вопросы: «А чего у вас-то это столько стоит?», — сказал Медведев.

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В свою очередь заместитель главы правительства Дмитрий Козак рассказал, что по итогам мониторинга цен на жилищные услуги оказалось, что они могут отличаться в десятки раз в рамках одного населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила закон о прямых расчетах в ЖКХ.