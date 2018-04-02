Россия в марте выполнила соглашение ОПЕК+ на 93%

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в марте текущего года выполнила соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 93%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Россия в марте достигла уровня сокращения добычи в 93.4%. Колебания добычи жидких углеводородов в марте вызваны высоким спросом на газ, а также сезонными факторами внутреннего рынка», — сказал Новак.

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Он также подчеркнул, что Россия полностью привержена достижению баланса на нефтяном рынке.

Ранее сообщалось, что добыча нефти в России в марте сократилась почти на 280 тысяч баррелей в сутки.