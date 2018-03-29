«Нафтогаз»: так уже хочется тепла

Запасов газа у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета. Об этом сообщил «Нафтогаз Украины» в своем твиттере.

«Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 млрд кубометров), даже если снег пролежит до июня, но так уже хочется тепла», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что «Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом» по расторжению контрактов.