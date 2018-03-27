Стало известно, когда «Нафтогаз» и «Газпром» обсудят транзит газа через Украину

«Газпром» и «Нафтогаз» проведут следующий раунд переговоров в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление «Нафтогаза».

«Стороны договорились провести следующий раунд переговоров в апреле, где, как ожидается, «Газпром» прокомментирует предложения по пересмотру тарифа на транзит газа и использованию украинской газотранспортной системы для транзита газа в ЕС после окончания срока действия контракта в 2019 году», — заявили в компании.

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Также стало известно, что «Нафтогаз Украины» отказался от предложений «Газпрома» по внесению изменений в контракты на поставку и транзит газа или их расторжению.

Ранее сообщалось, что «Газпром» провел переговоры с «Нафтогазом» по расторжению контрактов.