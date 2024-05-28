В Башкирии сокурсники избили кадета до потери памяти

В Уфе родители учащегося местного кадетского корпуса пожаловались на избиение сына-кадета другими курсантами. Об этом сообщает Telegram-канал «Честный репортаж».

По информации канала, инцидент произошел 24 мая в школе-интернате с первоначальной летной подготовкой. Как утверждают родители несовершеннолетнего, сокурсники завели сына в подвальное помещение, после чего сильно избили.

«Ранним утром одноклассник <...> брызгал мне в лицо дезодорантом и поджигал его зажигалкой. После этого я пошел умываться, дальше я ничего не помню. Сейчас я нахожусь в больнице с загипсованной рукой, с разрывом связок в плечевом суставе, сотрясением головы и потерей памяти», — поделился пострадавший.

Родители юноши обратились с заявлением в полицию, а также написали жалобу в образовательное учреждение.

До этого в Омске прокуратура заявила, что проверит казачью школу-интернат после видео с избиением кадета.

Ранее в Петрозаводске старшеклассники топили куртки школьников в унитазах.