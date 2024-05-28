Стало известно о недовольстве Венгрией в ЕС из-за ее позиции по Украине

В ЕС растет возмущение из-за позиции Венгрии относительно предоставления военной помощи Украине со стороны Евросоюза, Будапешт блокирует новые пакеты помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета Politico.

«Венгрия отказывается выделять миллиарды долларов на военную помощь Украине, вызывая растущее беспокойство среди других стран ЕС», - говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, европейские дипломаты надеялись, что новый пакет в размере 6,6 млрд евро будет готов к встрече министров иностранных дел и обороны на этой неделе в Брюсселе. Сделка включала закупку оружия на сумму 860 млн евро.

Однако этого не произошло из-за позиции Венгрии. Издание пишет о «растущем списке проблем», связанных с отказом Будапешта одобрять помощь ВСУ.

Неназванный высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что ему «нужно успокаиваться», когда речь заходит о вышеназванной проблеме. «То, что происходит, возмутительно», — добавил он.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

Также сообщалось, что Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок иностранного оружия для Украины на средства Европейского фонда мира.

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