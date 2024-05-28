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В США раскрыли, что может решить судьбу Украины в конфликте с РФ

NBC: недостаток людей может решить судьбу Украины даже при наличии помощи Запада

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Нехватка мобилизованных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может решить судьбу Киева в конфликте с Москвой даже при наличии поддержки со стороны Запада. Такую оценку дает американский телеканал NBC.

В материале отмечается, что в начале конфликта украинцы добровольно шли в армию, однако теперь пыл угас и нехватка людей является проблемой, которая «может решить судьбу Украины» даже при западной поддержке.

Телеканал также пообщался с украинскими мужчинами, избегающими мобилизации. Один из них сообщил, что испытывает панику при виде людей в форме из-за страха быть мобилизованным. Другой украинец, находящийся в Португалии, рассказал, что опасался призыва и знает, что ситуация с живой силой в ВСУ очень тяжелая.

В то же время в ВСУ заявили NBC, что сталкиваются с нехваткой людей и призывают граждан идти сражаться. Кроме того, там сообщили, что смеются над теми, кто пытается покинуть Украину не хочет вступать в армию.

15 мая Associated Press со ссылкой на оператора дрона батальона 92-й бригады ВСУ Борчика сообщило, что украинским войскам не хватает мобилизованных.

Ранее офицер СБУ допустил дальнейшее снижение мобилизационного возраста на Украине.

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