Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение 35-й бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Тягинки в Херсонской области, украинская армия лишилась до 45 солдат. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате этого ВСУ потеряли четыре автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

До этого Минобороны России сообщило, что ночью 28 мая расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab и личный состав ВСУ.

27 мая сообщалось, что пятая бригада украинской армии, которая ведет боевые действия в районе Часова Яра в ДНР, за два года лишилась около 40% личного состава.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корректируемые авиабомбы (КАБ) наносят серьезный урон украинским военным.

Ранее в Харьковской области заявили о сбитом самолете ВСУ.