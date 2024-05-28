Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине

Зеленский: неопределившиеся с участием в саммите по Украине страны хуже врагов

close
100%
AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неопределившиеся с участием в «саммите мира» в Швейцарии страны хуже, чем враги, поскольку не могут занять ту или иную позицию. Его слова приводит ТАСС.

«Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались. Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что ты враг, чем так, вообще без какой-то мысли», — сказал Зеленский.

По его словам, молчание ряда стран говорит о том, что их устраивает происходящее на Украине. Среди неопределившихся государств он назвал «нескольких представителей Африканского континента», Китай и Бразилию. Зеленский подчеркнул, что «есть еще много стран», и Киев ждет от них ответа.

До этого Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение главы администрации США Джо Байдена пропустить мирный саммит в Швейцарии.

«При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», — заявил он.

Ранее Песков назвал бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами