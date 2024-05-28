Зеленский раскритиковал страны, не давшие ответа по участию в саммите по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неопределившиеся с участием в «саммите мира» в Швейцарии страны хуже, чем враги, поскольку не могут занять ту или иную позицию. Его слова приводит ТАСС.

«Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались. Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну. Лучше знать, что ты враг, чем так, вообще без какой-то мысли», — сказал Зеленский.

По его словам, молчание ряда стран говорит о том, что их устраивает происходящее на Украине. Среди неопределившихся государств он назвал «нескольких представителей Африканского континента», Китай и Бразилию. Зеленский подчеркнул, что «есть еще много стран», и Киев ждет от них ответа.

До этого Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение главы администрации США Джо Байдена пропустить мирный саммит в Швейцарии.

«При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», — заявил он.

Ранее Песков назвал бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине.