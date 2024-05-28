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Российские военные сбили украинский самолет Миг-29 в зоне СВО

Российские средства ПВО сбили самолет Миг-29 и ракету ATACMS производства США

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militarizm.su

Российские средств противовоздушной обороны сбили боевой самолет Миг-29 воздушных сил Украины и американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили 39 беспилотных летательных аппаратов, семь управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и реактивный снаряд HIMARS производства США.

По данным ведомства, артиллеристы при поддержке боевых самолетов, беспилотников и ракетных войск нанесли поражение военнослужащим и военной техники ВСУ в 118 районах. В каких именно, не уточняется.

Утром 28 мая в Минобороны сообщили, что в течение последней ночи дежурные средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Курской областями.

Накануне украинский дрон-камикадзе атаковал поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате падения беспилотника повреждения получила линия газоснабжения.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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