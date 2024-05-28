Клава Кока рассказала, как мудрость бойфренда помогает ей спасти отношения

Певица Клава Кока и ее возлюбленный Александр Поверин на шоу «Готовка с Ляйсан» рассказали, как преодолевают трудности в отношениях.

«Она, когда обижается, очень жестко встает в позу. Долго обижается. Никогда не идет первая на контакт. Поэтому первым иду я. Неважно, виноват не виноват. А она вместо того, чтобы сделать первый шаг, может отойти назад. Я ей говорю, зачем нам быть в обиде на долгий срок, лучше быстрее все решить», — подчеркнул Поверин.

Кока подтвердила, что действительно никогда не пытается помириться первой. По мнению артистки, именно мудрость возлюбленного позволяет им сохранить здоровые отношения. Поверин признался, что задумывается о ребенке от исполнительницы. Он отметил, что пока не так много времени проводил с детьми, поэтому не может утверждать с полной уверенностью.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Ранее Клава Кока рассердилась на фанатов, которые упрекнули ее в хайпе на отношениях.