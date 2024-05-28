Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клава Кока рассказала, как мудрость бойфренда помогает ей спасти отношения

Певица Клава Кока призналась, что Поверин всегда первым идет на примирение

close
100%
klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока и ее возлюбленный Александр Поверин на шоу «Готовка с Ляйсан» рассказали, как преодолевают трудности в отношениях.

«Она, когда обижается, очень жестко встает в позу. Долго обижается. Никогда не идет первая на контакт. Поэтому первым иду я. Неважно, виноват не виноват. А она вместо того, чтобы сделать первый шаг, может отойти назад. Я ей говорю, зачем нам быть в обиде на долгий срок, лучше быстрее все решить», — подчеркнул Поверин.

Кока подтвердила, что действительно никогда не пытается помириться первой. По мнению артистки, именно мудрость возлюбленного позволяет им сохранить здоровые отношения. Поверин признался, что задумывается о ребенке от исполнительницы. Он отметил, что пока не так много времени проводил с детьми, поэтому не может утверждать с полной уверенностью.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

Ранее Клава Кока рассердилась на фанатов, которые упрекнули ее в хайпе на отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами