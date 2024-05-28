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В Калининграде завершились переговоры Лихачева и Гросси

Встреча Лихачева и Гросси в аэропорту Калининграда продлилась около трех часов

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Росатом

Переговоры генерального директора государственной корпорации «Росатом» Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которые состоялись в аэропорту в городе Калининграде, продлились около трех часов. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что самолет Гросси приземлился в населенном пункте около 9:01 мск. При этом его встреча с Лихачевым началась примерно в 10:10 мск и завершилась в 13:11 мск.

Пресс-служба «Росатома» в официальном Telegram-канале сообщила, что основной темой обсуждения стала защита атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области. В ходе переговоров генеральный директор государственной корпорации подтвердил готовность РФ и дальше работать над обеспечением безопасности энергетического объекта, который регулярно становится целью украинских провокаций.

«Гросси, в свою очередь, проинформировал о том, как он оценивает ситуацию на Запорожской АЭС. Были затронуты также другие аспекты сотрудничества России и МАГАТЭ, в частности, касающиеся перспектив развития мировой ядерной энергетики», — говорится в заявлении.

Кроме того, участники встречи договорились продолжать контакты на регулярной основе.

23 мая постоянный представитель Москвы при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал визит главы МАГАТЭ в Калининград. В то же время он рассказал, что сейчас РФ не считает необходимым организовывать поездку Гросси на АЭС в Запорожской области.

Ранее в МАГАТЭ назвали условие для предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС.

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