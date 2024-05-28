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Государство упростит инвестиции в редкоземельные металлы и курорты

Бизнесу расширят доступ к льготному кредитованию приоритетных проектов в РФ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Минэкономразвития предложило расширить перечень проектов, которые смогут получить статус технологического суверенитета и структурной адаптации. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Как следует из проекта постановления, новые направления включат добычу редкоземельных металлов, строительство всесезонных курортов, а также выпуск оборудования для энергетики.

«Стимулы позволят развивать добычу РЗМ и создавать цепочки «от руды до изделий». В мире сейчас производят свыше 300 тыс. т редких металлов, но испытывают дефицит. Китаю принадлежит 78% рынка, США — 12%, России — менее 1%», — говорят в отраслевой ассоциации.

Статус проектов дает право на льготные кредиты — ЦБ хочет распространить это и на облигации компаний для таких проектов. По оценкам регулятора, объем этого сегмента может достичь $1–2 трлн в первый год. По мнению аналитиков, стимулы помогут снизить зависимость от импорта РЗМ и турбин.

Кроме того, в таксономию планируется включить строительство круглогодичных курортов на пяти морях и Байкале в рамках нацпроекта развития туризма с объемом инвестиций 1,5 трлн руб. При этом эксперты отмечают разный потенциал таких проектов.

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Ранее экономисты развеяли миф о важности иностранных инвестиций для России.

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