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Водителям рассказали, какие штрафы они могут получить по пути на природу

Юрист Колпаков: за мытье машины в водоеме водителей оштрафуют на 5 тыс. рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Дачный сезон для автомобилистов может обернуться многочисленными штрафами. Об этом пишет «Авто Mail.ru» со ссылкой на юриста, основателя и руководителя компании «Автоюрист №1» Григория Колпакова.

«Автомобилистам не стоит забывать, что в соответствии с Водным кодексом РФ, запрещена парковка ближе чем 50 метров от береговой линии водоема, исключая специально оборудованные парковки. Нарушение этого правила может привести к штрафу до 5 тыс. рублей», — рассказал он.

По словам юриста, местные власти также могут увеличить расстояние, на которое запрещено подъезжать к водоему. Он также напомнил, что устраивать мойку автомобиля в речках и озерах запрещено, за нарушение этого правила водителю грозит штраф до 5 тыс. рублей. Он может увеличиться в зависимости от нанесенного природе ущерба.

Колпаков добавил, что в дачных поселках, как правило, расположено большое количество сельхозтехники. Ее запрещено передвигать без разрешения в ночное время, однако многие этим правилом пренебрегают. В связи с этим юрист призвал водителей быть более аккуратными и не превышать скорость.

До этого юрист предупредил, что за продажу картофеля и других овощей с дачного огорода владельцу грозит штраф. Дело в том, что для этого требуется соответствующая государственная регистрация, без нее дачникам-коммерсантам грозит штраф. Например, в качестве индивидуального предпринимателя они рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2 тыс. рублей по статье 14.1 КоАП РФ, уточнил эксперт.

Ранее Госдума одобрила штраф в 30 тыс. рублей для самокатчиков.

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