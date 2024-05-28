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Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР

Минобороны: РФ нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Купянске и Красном Лимане

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины в Харьковской области и ДНР. Об этом заявило министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области и Красный Лиман ДНР», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, войска РФ отразили три контратаки украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка и Червоная Диброва ЛНР.

По данным российского Минобороны, потери ВСУ составили 160 военных, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155 мм САУ «Богдана», гаубица М777 и другая техника.

Утром 28 мая Владимир Рогов заявил, что российские войска ночью нанесли удары по позициям и объектам украинских войск в Боровой и Волчанске в Харьковской области, а также Киевской и Черкасской областях.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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