Испания официально признала Палестину

Испанское правительство на официальном уровне признало Палестину как государство. Об этом сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, его цитирует ТАСС.

«Сегодня на заседании совета министров мы приняли решение о признании государства Палестина», — сказал министр, уточнив, что кабмин считает это единственным путем к установлению мира в ближневосточном регионе.

Испания объявила о скором признании Палестины 22 мая. Вместе с ней аналогичные намерения высказали Ирландия и Норвегия.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит появления подобного государства на своих границах.

Несмотря на это, появилась информация о том, что признать палестинское государство собираются также Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия.

Ранее в Турции указали на риски в случае непризнания Палестины Совбезом ООН.