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Испания официально признала Палестину

Совет министров Испании признал Палестину в качестве государства

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Depositphotos

Испанское правительство на официальном уровне признало Палестину как государство. Об этом сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, его цитирует ТАСС.

«Сегодня на заседании совета министров мы приняли решение о признании государства Палестина», — сказал министр, уточнив, что кабмин считает это единственным путем к установлению мира в ближневосточном регионе.

Испания объявила о скором признании Палестины 22 мая. Вместе с ней аналогичные намерения высказали Ирландия и Норвегия.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не допустит появления подобного государства на своих границах.

Несмотря на это, появилась информация о том, что признать палестинское государство собираются также Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия.

Ранее в Турции указали на риски в случае непризнания Палестины Совбезом ООН.

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