Песков назвал бесперспективной швейцарскую конференцию по Украине

Российское руководство считает бесперспективной мирную конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии. Об этом в ходе беседы с корреспондентом телеканала RT Егором Пискуновым заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что швейцарские власти продолжают попытки организовать мирную конференцию по Украине. При этом представитель главы государства посчитал абсурдной готовность участников мероприятия обсуждать урегулирование кризиса без Москвы.

«С нашей точки зрения, [швейцарская конференция по Украине] абсолютно бесперспективна в плане поиска каких-то путей урегулирования конфликта», — подчеркнул Песков.

В начале мая пресс-служба министерства иностранных дел Швейцарии рассказала, что первая мирная конференция по Украине запланирована на 15–16 июня текущего года. Мероприятие пройдет в городе Бюргенштоке. На саммит были приглашены 160 делегаций из 120 государств, включая страны — члены «Большой семерки» (G7) и «Большой двадцатки» (G20).

24 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский президент Джо Байден, скорее всего, не приедет на конференцию по Украине в Швейцарии. По данным журналиста, причина заключается в проведении предвыборной кампании главы государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал одну из возможных целей швейцарской конференции по Украине.