Стало известно, что вызвало повышенный спрос на ипотеку на новостройки

Доля ипотечных заявок на покупку квартир в новостройках в мае достигла 71% от общего числа заявок на платформе TYMY. Об этом свидетельствует исследование компании, копия есть у «Газеты.Ru».

Аналитики компании связывают это с недавними новостями о грядущем завершении программы льготной ипотеки на новостройки.

«Разумеется, основная причина тренда – перераспределение спроса со вторичного рынка, где ключевая ставка существенно ограничивает спрос, на первичный рынок и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Однако мы заметили всплеск заявок на ипотеку в новостройках после новостей о закрытии программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года», – прокомментировал CEO ИТ-компании TYMY Алексей Майстренко.

По его словам, рост заявок был небольшим, так как информация о грядущих изменениях ожидалась рынком. Льготные условия уже начали ужесточаться еще в конце прошлого года, когда первоначальный взнос повысили до 30%, а сумму кредита ограничили 6 млн рублей.

Аналитики TYMY отмечают заметные колебания в доле ипотечных заявок на строящееся жилье. Если в марте она составляла 62%, в апреле – 66%, то в мае взлетела до 71%. Для сравнения, весной 2022 года доля новостроек в структуре заявок находилась на уровне 35-38%.

Впрочем, в ближайшие две недели эксперты ожидают возвращения интереса к вторичному рынку. Люди стараются получить одобрение ипотеки перед возможным ужесточением условий кредитования из-за повышения ключевой ставки 7 июня.

«Многие получают решение по ипотеке, чтобы не упустить возможности – вдруг условия станут хуже? Такое одобрение может не конвертироваться в кредит, если человека не устроили условия или он передумал», – говорит Майстренко.

По данным TYMY, в марте только 25% заявок на ипотеку преобразовались в выданные кредиты, в апреле – 29%, а за четыре недели мая – лишь 21%. Аналитики прогнозируют, что большинство майских одобрений не конвертируются в сделки вплоть до следующего заседания ЦБ 7 июня. Впрочем, существенных изменений не ожидается – ставку, скорее всего, либо сохранят на уровне 16%, либо повысят до 17%.

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