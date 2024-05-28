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Зеленский раскритиковал Байдена

Зеленский назвал не очень сильным решение Байдена пропустить саммит в Швейцарии

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение главы администрации США Джо Байдена пропустить мирный саммит в Швейцарии. Слова Зеленского передает украинское издание «Страна».

«При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным. Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», — заявил он.

Байден пропускает саммит из-за предвыборного сбора средств в Голливуде.

28 мая директор Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что отсутствие на конференции по Украине в Швейцарии лидера Китая Си Цзиньпина и Джо Байдена станет сигналом как для Запада, так и для глобального Юга.

В этот же день директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный сказал, что на мирную конференцию по вопросу Украины, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, уже нет особых надежд ни у одной из сторон.

Ранее эксперт заявил о нежелании глобального Юга участвовать «в мирном саммите Украины».

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