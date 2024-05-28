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Ученые раскрыли тайну происхождения «медленного» солнечного ветра

NatAstro: некоторые области солнечной короны замедляют выбросы звездной плазмы

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NASA

Британские астрономы из Нортумбрийского университета выяснили, откуда берутся так называемые «медленные» солнечные ветры — потоки заряженных частиц, двигающихся со скоростью менее 500 километров в секунду. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy  (NatAstro).

Солнечный ветер представляет собой звездную плазму, которая непрерывно истекает из короны светила со скоростью от 300 до 1,2 тыс. километров в секунду. Считается, что разница между скоростью быстрого и медленного солнечного ветра обусловлена ​​разными областями солнечной короны, самого внешнего слоя его атмосферы, из которых они происходят.

Команда использовала данные с космического аппарата Solar Orbiter, оснащенного арсеналом различных научных инструментов для сбора и анализа образцов плазмы, а также средствами дистанционного зондирования.

Объединив фотографические и инструментальные данные, ученые впервые смогли более четко определить, где зарождается медленный солнечный ветер. Это помогло выяснить, как он может покинуть Солнце и начать свое путешествие в гелиосферу – гигантский пузырь вокруг Солнца и его планет, который защищает Солнечную систему от межзвездной радиации.

Команда смогла проанализировать активность, происходящую на поверхности Солнца, а затем сопоставить ее с потоками солнечного ветра, собранными космическим зондом. Они смогли точно определить, что медленные потоки ветра исходили из области, где встречаются открытая и закрытая короны. Это подтверждает теорию, что медленный ветер может вырваться из замкнутых силовых линий магнитного поля.

«Каждая область Солнца может иметь уникальную комбинацию тяжелых ионов, которая определяет химический состав потока солнечного ветра. Поскольку химический состав солнечного ветра остается постоянным по мере его распространения в Солнечную систему, мы можем использовать эти ионы в качестве «отпечатков пальцев», чтобы определить происхождение конкретного потока солнечного ветра в нижней части атмосферы Солнца», — отметила один из авторов исследования, профессор  Сьюзен Лепри.

Ранее на Солнце обнаружили уникальное плазменное цунами.

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