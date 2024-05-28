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В Кремле прокомментировали дискуссии Запада по запрету ВСУ бить по России

Песков: Путин и военные знают ответ на случай разрешения Запада ВСУ бить по РФ

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Возможный ответ России на удары по ее регионам знает президент Владимир Путин и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Об этом в интервью «Известиям» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 28 мая примет участие в заседании глав министерств обороны стран-членов Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне генсек заявил о необходимости снять запрет на использование западного оружия для ударов Украины по объектам на российской территории.

Комментируя дискуссии западных политиков вокруг этого вопроса, Песков отметил, что там нет единого мнения на этот счет.

«Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет», — сказал представитель Кремля.

В этот же день президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что не видит причин, по которым Украине не стоит наносить удары по территории Российской Федерации.

21 мая газета The Hill писала, что бывший заместитель госсекретаря США Нуланд призвала Белый дом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории России с помощью дальнобойного оружия.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров призвал дать разрешения на применение западного оружия на большее расстояние.

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