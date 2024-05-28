В Петербурге известный ученый перевел мошенникам свои сбережения

Профессор НИИ из Петербурга отправил деньги мошенникам. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, неизвестные представлялись пострадавшему сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Средства мужчины якобы нужно было обезопасить, для этого его убедили перейти по ссылке в мессенджер.

Россиянин перешел по ссылке, после чего с его карты списались 269 тысяч рублей. Профессор понял, что его обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Мужчина является лектором, он проводит многочисленные семинары и тренинги о «силе мысли». Помимо этого, профессор написал несколько книг, которые переводили на разные языки.

До этого в Новосибирской области поймали мужчин, которых подозревают в мошенничестве. По версии правоохранителей, они публиковали афиши несуществующих мероприятий и продавали на них билеты, которые гости сайта оплачивали с помощью «Пушкинской карты». С помощью такой схемы они могли похитить более 11,5 миллионов рублей.

Ранее в Липецке пенсионерка перевела аферистам 28 миллионов рублей.