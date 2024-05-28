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Российские войска заняли более выгодные рубежи в ДНР

МО РФ: российские войска заняли более выгодное положение у Урожайного в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные позиции в районах Урожайного и Макаровки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 165 солдат.

Также были уничтожены четыре автомобиля, две гаубицы М777 производства США, две самоходных артиллерийских установки «Krab» производства Польши, а также буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.

До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт сочла идею военной победы Украины над Россией абсурдной.

По ее словам, сегодня слышатся заявления о том, что необходимо всеми способами наделить Украину возможностью победить Россию в конфликте, однако это является абсурдом. Украина не сможет одержать победу, подчеркнула Вагенкнехт.

Журнал Der Spiegel сообщал, что страны Балтии и Польша опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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