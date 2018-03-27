Компания Порошенко добилась запрета на использование товарного знака «Киевский торт»

Принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко кондитерская компания Roshen выиграла иск против ООО «Беллария» и добилась запрета на использование товарного знака «Киевский торт». Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на решение Хозяйственного суда Киева от 15 марта.

Как стало известно, суд обязал ООО «Беллария» уничтожить все упаковки, которые внешне напоминают коробку для «Киевского торта». В решении отмечается, что этикетки с листьями каштана вводят покупателей в заблуждение, а ООО «Беллария» нарушило право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации Порошенко.

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Решение вступит в силу, если не будет подана апелляционная жалоба.

Ранее кондитерская компания Roshen подала иск против торговой сети «Ашан», требуя запретить похожую на упаковку «Киевского торта» коробку для десерта.