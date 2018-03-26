Россельхознадзор ввел ограничения против белорусского предприятия

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки одного белорусского предприятия и режим усиленного лабораторного контроля для двух компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, ограничения на поставки вводятся с 28 марта в отношении Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» из-за выявленных в обезжиренном сухом молоке антибиотиков тетрациклиновой группы.

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В свою очередь режим усиленного контроля вводится в отношении ООО «Белдан» и ООО «Праймилк».

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор может принять радикальные меры по поставкам помидоров из Белоруссии.