Российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров более чем на 10%

Российские авиакомпании в период с января по февраль 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 12,6%, до 14,35 млн человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росавиации.

Уточняется, что пассажирооборот за два месяца вырос на 14,6%, до 37 млрд пассажиро-километров.

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Перевозки грузов и почты достигли 156 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании в феврале текущего года увеличили перевозки пассажиров на 10,4%.