Польша не собирается отказываться от российского газа

Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что страна собирается диверсифицировать источники поступления газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы стремимся к диверсификации источников. У нас есть добыча в Польше. Импортируем значительную часть пока из России. Направления нашей политики диверсификации публично заявлены. Мы хотим покупать природный газ из Норвегии через Прибалтику. Это одно из наших направлений. Второе — импорт сжиженного газа, и его можно покупать у разных поставщиков», — сказал Марчиняк.

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Он также подчеркнул, что на данный момент идет строительство газопровода из Норвегии.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали о намерении Польши построить собственный газопровод.