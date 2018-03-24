СМИ: Трамп назначил нового советника по нацбезопасности, чтобы изменить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп выбрал советником по национальной безопасности Джона Болтона, так как хочет усилить давление на Иран и тем самым повлиять на мировые цены на нефть. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на аналитиков.

По данным издания, Болтон будет настаивать на усилении давления на Иран по ядерной сделке. Сообщается, что скорее всего США выйдут из соглашения по Ирану и политическая обстановка на Среднем Востоке станет более напряженной — это может плохо повлиять на Иран, что в свою очередь может привести к повышению цен на нефть.

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«Я даже не могу придумать более точной кадровой перестановки, чем Джон Болтон. Он давний сторонник конфронтационного подхода в политике», — отметила аналитик Хелима Крофт.

Ранее сообщалось, что усы заставили Трампа засомневаться в назначении советника.