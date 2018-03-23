Михаил Путин избран зампредом правления «Газпрома»

Совет директоров «Газпрома» избрал Михаила Путина заместителем председателя правления компании сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

С 2007 года Путин занимал пост советника председателя правления «Газпрома», а с 2018 года стал и.о. зампреда правления.

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Накануне Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Владимира Путина, подтвердил, что Михаил Путин приходится главе государства «дальним родственником», сообщали РИА «Новости».

По данным «Коммерсанта», Михаил Путин является двоюродным племянником президента.