Корпорация МСП будет поддерживать предпринимателей через портал госуслуг

На Едином портале госуслуг появился раздел с информацией для предпринимателей о недвижимом имуществе, предоставляемой Корпорацией МСП. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Корпорация будет предоставлять предпринимателям данные о свободных помещениях, зданиях, форме их собственности и подобрать подходящее под нужны своего бизнеса. Для получения информации пользователю необходимо будет заполнить электронную форму заявления и указать в ней наименование интересующего объекта недвижимости, выбрать местонахождение и площадь. Необходимая информация появится в личном кабинете портала не позднее трех рабочих дней.

К концу первого полугодия 2018 года через ЕПГУ в электронной форме предприниматели смогут воспользоваться всеми услугами Корпорации МСП, говорится в релизе.