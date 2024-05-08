В Белгородской области уничтожили «самолетный» беспилотник ВСУ

Военные России с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 мая около 11.30 мск пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для атаки использовался беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В министерстве уточнили, что дрон был сбит дежурными средствами ПВО региона над территорией российского приграничного региона.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и ракет со стороны военных Украины. Регион граничит с Харьковской областью Украины.

В главном городе региона, Белгороде, также регулярно объявляют ракетную опасность и просят жителей уходить в укрытия или спрятаться в помещениях без окон внутри своих квартир. Одна из недавних тревог объявлялась в ночь на 8 мая.

7 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино, который находится вблизи границы с Харьковской областью. Повреждения получила территория промышленного предприятия.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.