Шувалов: Минфин должен принимать участие в стимулировании роста экономики

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что при формировании нового правительства надо снять нестыковку, что Минфин отвечает за бюджет, а Минэкономразвития — за рост экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент, вы знаете, министерство финансов занимается финансами и бюджетом, а экономическим ростом занимается министерство экономического развития. Хотя по сути, конечно же, создавая основной финансовый документ для правительства — закон о бюджете — нужно понимать, что он будет стимулировать рост. Есть здесь определённые несостыковки, их при формировании нового правительства, наверное, следовало бы учесть», — сказал Шувалов.

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Он также добавил, что в послании Федеральному Собранию президента России Владимира Путина было сказано о том, что Банк России должен работать в контакте с правительством для создания условий роста экономики.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил кабмину доработать дополнительные инициативы по итогам послания президента Федеральному собранию.