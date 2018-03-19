Госдума проводит тендер на 7 млн рублей по изучению блокчейна

Аппарат Госдумы проводит тендер по исследованию способов нормативно-правового регулирования применения технологии блокчейн на финансовом рынке. Об этом сообщается в материалах на портале госзакупок.

Уточняется, что Госдума готова заплатить за эту работу не более 7 млн руб. Выполнить исследования нужно до 30 сентября 2018 года.

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В аппарате подчеркнули, что в российском законодательстве отсутствуют такие понятия, как «майнинг» или «первичное размещение монет (ICO)», не определены различия между «токеном» и «монетой», не установлены критерии для определения «криптовалюты».

Ранее сообщалось, что глава МВФ призвала регулировать криптовалюты на глобальном уровне.