Боливия сообщила о желании поставлять кофе и каштаны в Россию

Боливия намерена поставлять в Россиию говядину, какао-бобы, кофе и каштаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

«Боливийская сторона выразила желание обсудить ввоз на территорию России мясной продукции, в частности говядины, и продемонстрировала презентацию касательно эпизоотической ситуации в стране и объема поставок животноводческой продукции … Также боливийские коллеги подняли вопрос о поставках растениеводческой продукции в Россию — какао-бобов, кофе и каштанов», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что разрешение на поставку мясной продукции в Россиии может быть выдано только после тщательного аудита боливийской системы государственного ветконтроля, а также после непосредственной инспекции боливийских предприятий.

В свою очередь обсуждение поставок в Россию какао-бобов, кофе и каштанов можно будет провести после направления официального запроса боливийской стороны в Россельхознадзор.