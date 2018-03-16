Минфин разместил новые евробонды на $1,5 млрд

Министерство финансов России разместило новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска «Россия-2047» на $2,5 млрд с доходностью 5,25%. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что средства, привлеченные от размещения еврооблигаций, в размере $3,2 млрд будут использованы для выкупа облигаций внешних облигационных займов «Россия-2030».

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Цена размещения одной облигации выпуска с погашением в 2029 году составила 97,863% от ее номинальной стоимости. Цена размещения одной облигации допвыпуска «Россия-2047» составила 99,9915% от номинальной стоимости.

Ранее источник сообщил, что Минфин определил ориентиры доходности размещаемых евробондов.