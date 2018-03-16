Шувалов рассказал о 100 моногородах, которые остаются в «красной зоне»

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что около 100 моногородов в России остаются в так называемой «красной зоне». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ситуация в моногородах разная. У нас около сотни городов, которые относятся к так называемой «красной зоне», где предприятия достаточно старые, где существует угроза неполной рабочей недели либо закрытия предприятий, где требуется как можно быстрее открывать новые рабочие места, создавать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», — сказал Шувалов.

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Он также добавил, что данная проблема решается через Фонд поддержки моногородов и Фонд развития промышленности.

Ранее Шувалов сообщил, что государственная поддержка моногородов продолжится даже после того, как города перестанут иметь такой статус.