В Wintershall пояснили, как конфликт с «Нафтогазом» повлиял на позиции «Газпрома» в ЕС

Новый виток газового кризиса между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» не отразился на отношении к российскому холдингу в Европе. Такое мнение выразил в интервью «Газете.Ru» член правления Wintershall Тило Виланд.

«Газпром» является очень надежным партнером и поставщиком газа для Европы», — сказал Виланд.

Реклама

Он также напомнил, что в период резких холодов в ЕС в конце февраля-начале марта, единственным поставщиком, который согласился увеличить объемы поставок, был «Газпром».

«У «Газпрома» есть контракты с Европой, есть соответствующие обязательства. Я исхожу из того, что «Газпром» всегда найдет возможности выполнить свои обязательства по отношению к Европе, найдет нужные транзитные пути, чтобы выполнить имеющиеся контракты. Без газа мы не останемся, это точно», — добавил Виланд.

При этом член правления признал, что «те же силы в Европе, которые и так склонны отрицательно относиться к «Газпрому», конечно, в очередной раз представят это обстоятельство в искаженном виде и воспользуются им для собственных доводов».

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» готов начать переговоры по расторжению контрактов с «Газпромом».