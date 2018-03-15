Минсельхоз предложил субсидировать железнодорожные перевозки зерна целиком

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев предложил кабмину рассмотреть возможность субсидирования не только тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом, но и всю провозную цепочку этого товара. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было бы эффективно льготировать тариф не только железнодорожный, но и всю провозную плату хотя бы для удалённых регионов Сибири. Считаю данную господдержку рынка зерна более эффективной, чем зерновые интервенции», — сказал Ткачев.

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Он также отметил, что Россия в 2018 году может собрать 110 млн тонн зерна при благоприятных условиях.

Ранее Ткачев сообщил, что власти будут каждый год применять механизм субсидирования железнодорожных перевозок зерна из регионов страны к портам для экспорта.