Минобрнауки сообщило о росте зарплат преподавателей на 9 тысяч рублей

Средняя зарплата преподавателей вузов за год выросла на 8,7 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минобрнауки.

«Уровень среднемесячной заработной платы в общем, профессиональном, высшем и дополнительном образовании поэтапно повышался», — сказала глава министерства образования Ольга Васильева.

Реклама

Увеличение зарплат педагогов в общем образовании составило 1,6 тыс. руб, в дополнительном образовании детей — 4,2 тыс. руб, в профессиональном образовании — 2,4 тыс. руб.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин прокомментировал резкое повышение зарплат бюджетникам.