В России предложили отменить валютный контроль

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил отменить в России валютный контроль. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ЦСР.

«ЦСР представил доклад с предложениями о либерализации валютного рынка. Центр предложил подготовить такой пакет инициатив в ходе дискуссии на Гайдаровском форуме в январе 2018 года при обсуждении разногласий ЦБ, Минфина и Минэкономики по этому вопросу», — сообщает издание.

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Как стало известно, основную часть документа составляет содержательное описание контекста, в котором возник спор госструктур по вопросу валютной либерализации.

«По существу, реформа, предложенная ЦСР, должна привести Россию к ситуации с капитальным контролем, схожим с целевой моделью, которую реализует Аргентина, заявившая о готовящемся присоединении к кодексу ОЭСР — с сохранением в законодательстве норм, характерных для США, Германии и Швейцарии, допускающих введение эпизодического целевого валютного контроля в отдельных ситуациях», — отмечает «Ъ».

Ранее сообщалось, что Центробанк назвал последствия от полной отмены валютного контроля.