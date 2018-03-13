Топилин анонсировал скорое выделение 20 млрд рублей на повышение МРОТ

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что кабмин подпишет решение о выделении 20 млрд руб. на покрытие первоочередных расходов регионов на повышение МРОТ в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие дни правительством будет подписано решение о выделении дополнительных средств регионам для того, чтобы исполнить решение по МРОТ, и Республике Хакасия будет выделено дополнительно порядка 250 млн руб. для того, чтобы обеспечить реализацию законов», — сказал Топилин.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Закон предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11 тысяч 163 рубля в месяц, доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения.