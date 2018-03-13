Глава «Почты России» рассказал о ликвидации очередей в отделениях в 2018 году

Глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что очереди в отделениях связи «Почты России» могут быть ликвидированы уже в 2018 году. Об этом сообщает RNS.

«Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами», — сказал Подгузов.

Реклама

Он также подчеркнул, что ликвидация очередей ожидается несмотря на рост объемов обработки отправлений.

Ранее сообщалось, что «Почта России» увеличила число международных отправлений в 14 раз.