Глава «Почты России» рассказал о ликвидации очередей в отделениях в 2018 году
Глава «Почты России» Николай Подгузов заявил, что очереди в отделениях связи «Почты России» могут быть ликвидированы уже в 2018 году. Об этом сообщает RNS.
«Я думаю, что в 2018 году такое явление как очереди в отделениях связи будет во многом ликвидировано. Мы считаем, что современные средства управления сетью позволят нам справиться с задачами», — сказал Подгузов.
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Он также подчеркнул, что ликвидация очередей ожидается несмотря на рост объемов обработки отправлений.
Ранее сообщалось, что «Почта России» увеличила число международных отправлений в 14 раз.